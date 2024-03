VIDEO - Il Napoli annuncia iniziative anti-razzismo con l'Atalanta: "Alziamo la voce!"

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Napoli, tramite un post su X, con un video e una didascalia chiarissima, ha annunciato iniziative anti-razzismo nel match di domani contro l'Atalanta: "Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo".

Ricordiamo che il club azzurro, tramite un comunicato ufficiale conseguente all'assoluzione di Francesco Acerbi per il presunto insulto razzista rivolto a Juan Jesus, aveva già fatto sapere che non avrebbe aderito alle iniziative pensate dalla Lega Serie A.