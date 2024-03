CdS - Kvaratskhelia recupera? Filtra una sensazione da Castel Volturno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di rientro dalla qualificazione agli Europei con la sua Georgia, Khvicha Kvaratskhelia tiene in ansia i tifosi per le sue condizioni fisiche. Riuscirà a recuperare per la sfida di sabato contro l'Atalanta? Fa il punto della situazione l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"E non si andrà troppo oltre per avere indizi fondati in merito alla sua presenza: d'accordo le sensazioni, soprattutto perché gli atleti sono spesso i primi dottori di sé stessi, ma poi è la scienza a fare la differenza; sono i controlli a cui sarà sottoposto oggi, quando rientrerà al centro sportivo di Castel Volturno dopo il giorno di pausa trascorso tra feste: l'ultima parola, ovviamente, sarà dello staff medico".