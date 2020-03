Gazzetta - Barça-Napoli, decisione può essere anticipata: ipotesi campo neutro si allontana

Caos Barcellona-Napoli. La gara è in programma il 18 marzo, ma è chiaro che al momento non esistano le condizioni per disputarla. La Uefa ha rimandato ogni decisione al prossimo 17 marzo, ma come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport c’è l’ipotesi che si anticipi la decisione a oggi, rinviando Bayern-Chelsea e Barça-Napoli.

Sul tema la rosea scrive dell'ipotesi del campo neutro, ma spiega come ci siano altre situazioni da valutare. Così scrive il quotidiano: "Confermata Bayern-Chelsea, al momento Barça-Napoli potrebbe essere in campo neutro, ma... Inoltre la quarantena di Juve e Real, e il divieto di volo per il Napoli, impediscono le altre sfide. Ma è martedì che si svolgerà la partita chiave".