Cdm annuncia: "Lunedì Gollini sarà del Napoli! Svelata cifra (bassa) per il riscatto in estate"

Gollini ad un passo dal Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno spiegando i passaggi dei prossimi giorni

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Gollini ad un passo dal Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno spiegando i passaggi dei prossimi giorni per un affare ormai in via di definizione con Sirigu che invece andrà alla Fiorentina in prestito secco: "Lunedi dovrebbero esserci le visite mediche, Gollini approda in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8,5 milioni di euro dall’Atalanta proprietaria del cartellino".