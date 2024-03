Il Napoli di Calzona ha equilibrio ed è imbattuto in campionato, ma non basta: oggi ha un solo risultato

Il Napoli è atteso dalla prima delle nove finali contro l'Atalanta. Un match da non fallire per tentare la risalita in classifica.

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Calzona il Napoli ha acquistato equilibrio e in campionato è imbattuto: 2 vittorie e 3 pareggi, ma adesso - scrive Repubblica - non basta più la regolarità e per risalire la classifica c’è urgente bisogno di una striscia di successi, anche se in questa stagione gli azzurri non sono finora mai riusciti a conquistare i tre punti per tre gare consecutive. A fare coraggio alla squadra c’è però il completo recupero di Victor Osimhen, che durante la sosta si è allenato per due settimane di seguito a Castel Volturno e si presenterà tirato a lucido alla resa dei conti di stamattina con l’Atalanta.