Milan-Napoli 1-0, le pagelle: Kvara da solo, Simeone non sfrutta la chance! Zielinski mai visto, con Mazzarri non si segna mai

Gollini 5,5 - Posizionato male sul gol di Theo, sorpreso come tutta la difesa nell’occasione, esce in maniera troppo scomposta. Nella ripresa rischia grosso su un tiro deviato, è reattivo poi ad opporsi a Giroud

Ostigard 6 - Segue l’uomo sul gol e chiude bene in alcuni uno contro uno con Leao. Dal 46’ Politano 6,5- Entra subito col piglio giusto e sfiora il gol con un gran sinistro a giro.

Rrahmani 6 - Segue ad uomo Giroud, prendendosi qualche rischio. Ad inizio ripresa perde una palla sanguinosa, che per fortuna il Milan non sfrutta.

Juan Jesus 5,5 - Toccava a lui scalare sul gol di Theo, ma non legge l’evolversi dell’azione. Dall'87 Ngonge sv.

Di Lorenzo 5,5 - La difesa a cinque lo penalizza troppo e il capitano paga dazio. Privato delle sue caratteristiche migliori, finisce per faticare.

Anguissa 5,5 - Molto mobile e partecipativo sin dalle prime battute, ma come spesso accaduto in questa stagione inizia a sparire col passare dei minuti.

Lobotka 6 - Ci mette grande applicazione, ma è troppo sacrificato dalla strategia di squadra. Difficili dargli troppe colpe.

Zielinski 5 - Sbaglia tocchi banali e non entra mai in partita. Mazzarri attende fin troppo a toglierlo dal campo. Dal 76’ Lindstrom 6,5 - Mette vivacità all’attacco del Napoli, stava per provare un autogol che avrebbe salvato il Napoli.

Mazzocchi 6,5 - Si fa vedere molto in zona offensiva. A metà ripresa diventa l’uomo più pericoloso del Napoli, Mazzarri lo toglie. Dal 76’ Olivera 6 - Entra molto concentrato, dopo una lunga assenza.

Kvaratskhelia 6,5 - Si beve Gabbia e regala una gran palla a Simeone al 10’. Salta sistematicamente l’uomo, ma spesso predica nel deserto.

Simeone 5,5 - Ha una grande occasione dopo 10’, ma non trova il bersaglio grosso. Sbaglia diversi tocchi e nella ripresa poteva far meglio su un errore di Bennacer. Dal 55’ Raspadori 5 - Entra con grande voglia, ma non è mai efficace.

Mazzarri 5 - Il Napoli paga la poca attitudine difensiva alla difesa a tre con un errore grossolano. Cambi tardivi.

