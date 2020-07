Napoli-Milan, probabili formazioni: tornano 6 titolari out a Genova, un dubbio per Pioli

Il Napoli non vuole fermarsi. La squadra di Gattuso vuole arrivare al top alla gara col Barcellona e costruire da adesso quelle certezze necessarie per il prossimo campionato ad altissimi livelli. L'obiettivo massimo in campionato è il quinto posto ed al San Paolo arriva il Milan, proprio una delle concorrenti (-2 in classifica), tra le più in forma insieme agli azzurri ed all'Atalanta. La squadra di Gattuso ha l'occasione dunque di ricacciare dietro i rossoneri e migliorare l'ottima striscia di risultati nel girone di ritorno (è a 27 punti, come la Juve, ed a -4 dall'Atalanta che affronterà proprio i bianconeri)

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso ha tutti a disposizione (tranne Llorente non al meglio) e rilancia i titolari rimasti a riposo col Genova. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, in difesa Di Lorenzo e Koulibaly, nella linea con Maksimovic e Mario Rui (favorito su Hysaj), a centrocampo energie fresche con Zielinski e Demme nel terzetto con Fabian ed in attacco potrebbe tornare Callejon (in vantaggio su Politano) con la conferma di Mertens e Insigne.

LE ULTIME SUL MILAN - Senza Musacchio e Castillejo, Pioli dovrebbe confermare gran parte della squadra vittoriosa contro la Juventus. In attacco potrebbe esserci Bonaventura (in ballottaggio con Rebic) nel terzetto con Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Per il resto confermati Kessie e Bennacer davanti alla difesa ed in difesa la linea con Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Mario Rui-Hysaj 55%-45%, Mertens-Milik 60%-40%, Callejon-Politano 55%-45%

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Bonaventura; Ibrahimovic. All. Pioli

Ballottaggi: Bonaventura-Rebic 55%-45%,

ARBITRO: da definire

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net