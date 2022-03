UFFICIALE - Lavoro personalizzato per Insigne, infortunio per Juan Jesus: ultime da Castel Volturno

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Ecco il report ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Ecco il report ufficiale: "Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto esercitazione su calci piazzati e partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro l’intera seduta in gruppo. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Insigne ha svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo. Jesus ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia. Meret al termine della partita ha avuto un trauma contusivo alla zona lombare".