"Vai via neg*o!", Juan Jesus rivela la frase di Acerbi alla Procura: "Per lui era un insulto come un altro"

In attesa del verdetto sul caso Acerbi, con la decisione del Giudice Sportivo che dovrebbe arrivare oggi entro pranzo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela cosa ha detto Juan Jesus al Procuratore Federale Chiné.

"Il brasiliano del Napoli, particolarmente provato da questa storia tanto da volerla vivere in completa autonomia anche rispetto al suo club, quando si è ritrovato in videoconferenza di fronte al procuratore federale ha ribadito di aver subito un insulto razzista, ripetendo quello che aveva spiegato già lunedì sera in un duro e dettagliato post su Instagram: «Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un negro”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “Per me negro è un insulto come un altro”.