Accostato al Napoli, Palladino non vuol parlare di futuro: "Ok i complimenti, ma testa al Monza"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, oggi alla vigilia del match contro il Torino è intervenuto in conferenza stampa e si è espresso sui tanti complimenti ricevuti, dribblando la tematica futuro: "Sono concentrato su quello che dobbiamo fare per affrontare il Torino, sarà uno scontro diretto. Sono la quarta miglior difesa e sono allenati molto bene.

Non sarà una finale di Champions League ma bisognerà avere grande personalità. I complimenti fanno sempre molto piacere, a volte non ci si rende conto del percorso che stiamo facendo. Mi auguro che questa società andrà sempre più in alto ma quello che è stato fatto in questi due anni rimarrà per sempre".