Allegri sulle accuse ai suoi post Milan: “Pretendo serietà e rispetto da chi entra"

Massimiliano Allegri ha parlato anche del suo sfogo post partita contro il Milan e del suo 'attacco' ai giocatori della Juventus. "Parlare del passato non ha senso, sono passati sette anni e due da quando ero alla Juventus. Questa è una Juventus diversa da quello che avevo, sono anche io umano e gli sfoghi li ho anche io. Visto che è due anni che giocano di seguito, senza interruzioni, quelli che vanno in panchina devono essere determinanti come approccio. Non possiamo pensare di giocare in dieci, vale sempre: prima si giocava in quattordici, ora in sedici. Esigo rispetto da chi scende in campo per chi è in panchina e viceversa. E' un senso di rispetto e responsabilità, non ci sono colpe e responsabilità. Domani ci saranno diversi cambi: ero piccino così e mi dicevano che quel che conta è il verde, il campo. Vai lì e dimostri".