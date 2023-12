Atalanta, sfida al Napoli per Dragusin: il Genoa spara altissimo

L'Atalanta continua a fare i conti con le assenze, soprattutto in difesa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta continua a fare i conti con le assenze, soprattutto in difesa. Toloi sembrava già poter rientrare contro il Bologna ma, per evitare ricadute, potrebbe addirittura non esserci neanche contro il Lecce. Gasperini con gli uomini contati dietro anche nell'ultima gara del 2023 contro il Lecce dunque, in attesa che arrivino novità dal mercato.

Come riporta il Corriere di Bergamo, i profili analizzati sono tanti. In cima alla lista c'è il 2002 Dragusin del Genoa (che fiuta l’esigenza, la stessa del Napoli, e chiede 35 milioni), poi il 27enne Kehrer del West Ham, Sutalo dell’Ajax, il terzino destro 2001 Katseris (che sta esplodendo col Catanzaro in Serie B) e il 2004 Mosquera del Valencia. L’Atalanta può piazzare un colpo importane, avendo pronti sul piatto i 25 milioni risparmiati in estate dopo il passo indietro di Buongiorno.