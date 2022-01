Atalanta, trasferta alternativa per i no vax in rosa: viaggio in van e notte in appartamento

L'Atalanta dovrà organizzare una doppia trasferta per la partita di sabato sera contro la Lazio a causa di alcuni no vax presenti in rosa. Se la maggior parte dei calciatori, quelli vaccinati, viaggeranno regolarmente per poi pernottare in albergo e mangiare al ristorante, gli altri non lo potranno fare e dunque dovranno muoversi con un altro mezzo, presumibilmente un van, per poi pernottare in un appartamento che la società prenoterà vicino all'hotel che ospiterà i compagni. Questo per permettere anche ai cuochi al seguito della squadra, di preparare e consegnare il pasto anche a coloro senza green pass rafforzato. Dopo la gara, i no vax torneranno a Bergamo con la stessa modalità dell'andata. A riportarlo è L'Eco di Bergamo.