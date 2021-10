Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali: c'è Zapata, Gasperini adatta de Roon in difesa

L'Atalanta ospita l'Udinese nella nona giornata di serie A. Una sfida importante per i nerazzurri che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa dell'Empoli. Confermato il 3-4-1-2 per Gian Piero Gasperini, con De Roon arretrato in difesa e Pasalic in mezzo al campo. In attacco Ilicic e Zapata supportati da Malinovskyi. Maehle, invece, non va nemmeno in panchina.

L'Udinese risponde con un 3-4-3: Molina e Pussetto andranno a supporto di Beto, con Walace e Makengo in cabina di regia. Stryger Larsen e Udogie, invece, si piazzeranno sugli esterni.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Pezzella; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Koopmeiners, Muriel, Scalvini, Olivieri, Miranchuk, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Udogie; Molina, Beto, Pussetto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Arslan, Success, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Luca Gotti