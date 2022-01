Atalanta-Venezia, chi vince sfida una tra Napoli e Fiorentina: le formazioni ufficiali

Inizia il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 17.30 l'Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium il Venezia. Gian Piero Gasperini si affida a Muriel al centro dell’attacco supportato alle spalle da Pessina e Miranchuk. A centrocampo con Freuler ci sarà Koopmeiners mentre sugli esterni giocano Hateboer e Pezzella. In porta ci sarà Musso mentre in difesa spazio a Scalvini con Demiral e Palomino. Schieramento speculare anche per Paolo Zanetti con Lezzerini in porta, Ampadu abbassato sulle linea dei difensori con Svoboda e Caldara ai lati. La linea di mediana sarà presidiata da Fiordilino e Tessmann con Crnigoj e Molinaro sulle fasce. In attacco c’è Okereke con Johnsen e Kiyine alle spalle.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino, Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel.

Venezia (3-4-2-1) Lezzerini; Svoboda, Ampadu, Caldara; Crnigoj, Fiordilino, Tessmann, Molinaro; Kiyine, Johnsen; Okereke.