Bakayoko, ritorno in rossonero poco felice: l'ex Napoli rischia il rosso e poi si fa male

Milan avanti 2-0 contro la Lazio, ma esordio tutt'altro che positivo per Tiémoué Bakayoko in campionato, nel giorno del suo ritorno in rossonero dopo l'anno di Napoli. Il centrocampista, entrato in campo al 61' per sostituire Kessie, è stato ammonito per una brutta entrata su Acerbi dopo pochi minuti dal suo ingresso, rischiando anche il rosso. Al 73' poi l'ex Chelsea si è fermato in campo per un risentimento muscolare ed è stato costretto al cambio, al suo posto è entrato Benaccer.