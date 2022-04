Cagliari-Verona, formazioni ufficiali: Joao Pedro con Keita, c'è Tameze dal 1'

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Hellas Verona. Mister Mazzarri si gioca tantissimo in questa gara e per vincere cala i suoi assi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Hellas Verona. Mister Mazzarri si gioca tantissimo in questa gara e per vincere cala i suoi assi, davanti Joao Pedro e Keita Balde dal primo minuto. Tudor sceglie Depaoli e Hongla dal primo minuto. Tameze, che era in dubbio, parte titolare.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Casale, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone