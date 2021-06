Caos Fiorentina, Italiano non è più in pole: contatti con l'ex Napoli Benitez

Vincenzo Italiano non sarebbe più in pole position per la panchina della Fiorentina. A riportarlo è il TGR Rai Toscana, secondo il quale la società viola non sarebbe mai stata convinta al 100% in merito al tecnico dello Spezia. Probabile adesso che il presidente Commisso viri sull'altro obiettivo Paulo Fonseca, anche se il club gigliato in queste ore sta parlando pure con una vecchia conoscenza del calcio italiano: Rafa Benitez. Rimane infine sullo sfondo, perché più complicato da raggiungere, El Loco Marcelo Bielsa.