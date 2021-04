Caso Lazio-Torino: spunta una data per il recupero (salvo ribaltoni)

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio a Lazio-Torino che dopo il ricorso si giocherà. I primi di maggio il Collegio di Garanzia per lo Sport giudicherà, in terzo grado, il caso singolo con la Lazio che continua ad inseguire la vittoria per 3-0 a tavolino. Senza ribaltoni la partita si dovrebbe giocare il 19 maggio, ma servirebbe l'ok dell'Uefa per avere la disponibilità dell'Olimpico già sotto l'egida europea per gli Europei.