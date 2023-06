Caso Sousa a Salerno, De Sanctis: “Ha pochi giorni per poter scegliere altre sfide”

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, parla in conferenza stampa e annuncia possibili novità in panchina

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, parla in conferenza stampa e annuncia possibili novità in panchina: "E' arrivato a febbraio e ha accettato nella negoziazione la nostra sfida. Stimolante per lui e per noi. Abbiamo accolto un profilo veramente importante. L'accordo contrattuale prevede un'opzione unilaterale, è stata esercitata ma abbiamo concesso al mister la possibilità di avere un piccolo spazio nel quale si prenderà legittimamente il diritto di decidere se continuare con noi. Vi garantisco che, rispetto al futuro della Salernitana, c'è allineamento e condivisione al 100%. Da parte mia e della proprietà c'è la convinzione che il progetto continuerà con Paulo Sousa".

Può chiarire meglio la questione allenatori?

"Nel contratto di mister Nicola c'è clausola di risoluzione con scadenza metà aprile. Questa opzione da parte della società è stata esercitata, dal primo luglio sarà libero. Quanto a Sousa, è strettissima la finestra nella quale potrebbe accettare una nuova sfida. Contiamo possa arrivare quanto prima l'ufficialità di Sousa, speriamo prima del 23. Non stiamo vivendo con ansia questa situazione, siamo sicuri che non rinuncerà così facilmente alla Salernitana".