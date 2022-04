Caso Suarez, plusvalenze e Superlega ma Agnelli non ci sta: "Anno complicato, esigiamo rispetto!"

Caso Suarez, caso plusvalenze, la Superlega: come si sopravvive a questi momenti? Risponde il Presidente di Juventus, Andrea Agnelli

Caso Suarez, caso plusvalenze, la Superlega: come si sopravvive a questi momenti? Risponde il Presidente di Juventus, Andrea Agnelli, all'evento Il Foglio a San Siro a Milano. "E' stato un anno complicato ma così noi abbiamo rispetto degli inquirenti, esigiamo altrettanto. Siamo fiduciosi affinché l'operato sia stato corretto, siamo quotati in borsa, abbiamo revisori esterni. C'è da vedere come certe notizie vengono commentati in alcuni momenti e in altri".