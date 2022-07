Che guai per Zhang, non ha più nulla da impegnarsi: o vende l’Inter o deve cedere i giocatori migliori

Sull'edizione odierna di Repubblica si parla delle grane finanziare di casa Inter e di Zhang

“E potrebbe essere solo l’inizio, vista la situazione debitoria del gruppo. L’Inter direttamente non c’entra. Ma la legittima preoccupazione dei tifosi è che se Zhang deve pagare in Cina centinaia di milioni, difficilmente ne troverà qualche decina per rispondere allo sgarbo juventino consumato con Gleison Bremer”.

Sull'edizione odierna di Repubblica si parla delle grane finanziare di casa Inter e di Zhang: “Il club brucia 10 milioni di cassa ogni mese. Suning ha caricato sulla società e sulla controllante debiti complessivi per oltre 700 milioni, mettendo a garanzia le entrate da diritti tv, anche future, e la maggioranza delle azioni. Non ha più nulla da impegnarsi. Da qui alla fine dell’anno, le strade possibili sono tre: vendere il club tutto intero (ma gli Zhang non sembrano ancora intenzionati a farlo), fare cassa cedendo i giocatori migliori per tirare avanti, ed è quello che i tifosi temono, o pompare soldi freschi nel club come sta facendo, ad esempio, la Juventus. Ma questa terza via sembra improbabile”.