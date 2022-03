Che sofferenza per l’Atalanta: vittoria di misura a Bologna, decisivo un debuttante

Vittoria di misura dell’Atalanta che espugna il Dall’Ara. 1-0 contro il Bologna grazie al gol del giovane attaccante al debutto in Serie A.

Vittoria di misura dell’Atalanta che espugna il Dall’Ara. Primo tempo frizzante, senza gol ma con più di un'occasione per parte, anche per la filosofia che entrambe vogliono mettere in campo. Ai punti vincerebbero i nerazzurri, ma poi bisogna segnare e questo non è un dettaglio. Anche perché poi il rischio è di prenderlo e, alla fine, è l'argentino Musso a piazzare la parata più importante su Orsolini. Nella ripresa è Arnautovic a graziare Musso con uno scavetto. La stanchezza Europea si fa sentire, perché le maglie si aprono dietro e le occasioni ci sono, anche con una grande parata ancora dell'argentino, sempre su Orsolini, a mandare in corner. A dieci minuti dal termine la rete decisiva. Pasalic trova lo spiraglio giusto per il passaggio a Cissé: Hickey lo tiene in gioco, ma il centravanti - proveniente dalla Primavera - trova l'angolino più lontano. 1-0 contro il Bologna grazie al gol del giovane attaccante al debutto in Serie A.