CLASSIFICA - Anche l'Inter va piano: che chance per il Napoli! -1 con lo stesso numero di gare

L'Inter non approfitta del passo falso del Milan, 1-1 con l'Udinese a San Siro, e non va oltre lo 0-0 a Marassi col Genoa.

L'Inter non approfitta del passo falso del Milan, 1-1 con l'Udinese a San Siro, e non va oltre lo 0-0 a Marassi col Genoa. Nerazzurri che scavalcano il Napoli al secondo posto e vedono il distacco dai rossoneri restare immutato. Grande occasione per la squada di Spalletti, che vincendo domenica salirebbe al primo posto a pari punti col Milan.

Milan 57 (27 gare disputate)

Inter 55 (26)

Napoli 54 (26)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 43 (26)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Sassuolo 33 (26)

Bologna 31 (25)

Empoli 31 (26)

Udinese 26 (25)

Spezia 26 (26)

Sampdoria 26 (26)

Venezia 22 (25)

Cagliari 22 (26)

Genoa 17 (27)

Salernitana 14 (24)