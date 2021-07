Crisi Inter, la cessione di Hakimi non basta: ora rischia grosso pure Lautaro

La cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain non basta. L'Inter deve assolutamente cedere gli esuberi se non vuole arrivare alla vendita di un altro big, ovvero Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è uno dei più richiesti sul mercato, ma la società di Viale della Liberazione vorrebbe evitare un'altra dolorosa perdita. "Da Nainggolan a Joao Mario, da Dalbert a Lazaro, ma anche Vidal e Perisic, fino ai giovani", questa l'analisi di Tuttosport in edicola oggi: i nerazzurri non vogliono dire addio al Toro, ma serve comunque fare cassa durante l'attuale finestra di mercato.