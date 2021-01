Crollo Milan! Ne becca 3 dall'Atalanta che torna a volare

Milan travolto da una ritrovata Atalanta nell'anticipo delle 18 valido per la 19esima di campionato. A San Siro il Milan crolla sotto i colpi dei nerazzurri che s'impongono per 3 a 0. Bergamaschi in vantaggio grazie ai gol di Romero su assist di Gosens al 26'. Raddoppio di Ilicic su rigore al 53', penalty assegnato per una gomitata di Kessié sullo stesso sloveno. Chiude i conti Zapata al 77' su assist di Romero.