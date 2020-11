Fiorentina, Prandelli: "Voglio una squadra coraggiosa! Ribery? Non possiamo affidarci solo a lui"

Torna alla Fiorentina dopo 10 anni Cesare Prandelli, che ha iniziato così la sua conferenza stampa di presentazione: "Due cose prima di iniziare. Ho salutato e abbracciato Iachini, ho trovato la dirigenza coesa, decisa e determinata. Vogliamo iniziare un lavoro di squadra, in campo e fuori. Devo fare un'altra considerazione. Se ci fosse stato Rialti chissà cosa mi avrebbe detto: mi avrebbe forse insultato e mi avrebbe detto che avrei iniziato una nuova avventura sulla sua panchina. Lo voglio salutare. Infine voglio dire: non avrei mai pensato di essere uno dei papabili per questo posto. Ho ricevuto una telefonata, da parte di Preziosi a mezzanotte di qualche giorno fa dicendomi che aveva parlato con la Fiorentina molto bene di me. Voglio ringraziato".

Cosa sogna? "Di proporre una squadra coraggiosa in poche settimane, una squadra che si giochi le partite. Mi metto a disposizione, questa è una buona squadra".

Su Ribery: "Penso che le squadre tecniche senza furore agonistico non vadano da nessuna parte, e viceversa. Devi trovare equilibrio e alchimia magica. A volte giocatori tecnici non aggrediscono ma la mia idea è che senza intensità non si possono vincere le partite. Pochi giocatori possono far vincere le partite, noi abbiamo Ribery ma non possiamo basarci solo su di lui. Può fare la differenza ma non possiamo pensare di passare solo la palla a lui".