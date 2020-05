FOTO - "Senza gente non ha senso tornare a giocare", striscione Ultras Atalanta contro il via alla Serie A

Chiaro segnale da parte dei tifosi dell'Atalanta in merito ad una possibile ripresa del campionato. Gli ultras orobici, hanno esposto uno striscione all'esterno dello Stadio Atleti Azzurri di Bergamo: "Il nostro dolore volete dimenticare. Ma senza la sua gente non ha senso tornare a giocare”. Chiaro il messaggio dei tifosi della Dea, senza gente il calcio non ha senso di ripartire.