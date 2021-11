Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Pandev dal 1', Mourinho senza Zaniolo

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Roma, posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Entrambi gli allenatori che devono fare a meno di giocatori importanti: da una parte out Caicedo e Criscito, dall’altra non c’è Cristante. Non solo, perché lo Special One tiene fuori anche Zaniolo, ancora escluso eccellente dell’undici giallorosso schierato col 4-4-2, in cui si rivede Kumbulla, con Ibanez adattato terzino e la coppia d’attacco Shomourodov-Abraham. 3-5-2, per Shevchenko, neo-tecnico rossoblu, che affida le sorti del suo attacco al tandem Pandev-Ekuban, tenendo fuori Destro dal 1'.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

Allenatore: Shevchenko.

Roma (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; El Shaarawy, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Shomourodov, Abraham.

Allenatore: Mourinho.