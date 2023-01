IlFattoQuotidiano si domanda: "Se i bilanci Juve non sono attendibili, gli scudetti sono regolari?"

l Fatto Quotidiano oggi in edicola sintetizza e commenta le motivazioni della Corte d’appello federale sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Il Fatto Quotidiano oggi in edicola sintetizza e commenta le motivazioni della Corte d’appello federale sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus. "Questa sentenza chiude il primo capitolo e apre un interrogativo: se i bilanci “semplicemente non sono attendibili” ed è stato stabilito che la Juve ha “alterato ” il risultato sportivo, gli scudetti vinti in quegli anni sono davvero regolari? ".