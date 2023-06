New York Times distrugge l'Inter: "Club più indebitato d’Italia, l'orgoglio non paga le bollette"

"L'Inter è una squadra che scricchiola, fatica, spinge al limite delle sue capacità, un avatar per una specie di squadra rattoppata e truccata"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra quale ora l'Inter giocherà la finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Il New York Times ha fatto i conti in tasca al club nerazzurro parlando delle prospettive del società che attualmente ha oltre 830 milioni di euro di debiti. Una cifra enorme che, secondo quanto scrivono gli americani, fa dell'Inter il club italiano peggio messo a livello economico "Nonostante i grandi risultati l’Inter è il club più indebitato d’Italia". Negli ultimi due anni, secondo il quotidiano americano, le perdite sono cresciute vertiginosamente per il club di Suning, che è andato sotto di oltre 400mln e che per questo è stato multato per aver violato il Fair Play finanziario. Adesso l'Inter rischia una sanzione pesantissima se non riuscirà a rientrare nel debito, ben 26 milioni di euro.

Durissimo il NYT: "L'Inter è una squadra che scricchiola, fatica, spinge al limite delle sue capacità, un avatar per una specie di squadra rattoppata e truccata, un club tenuto insieme, in questi giorni, da poco più che bende e speranza. L'orgoglio non paga le bollette".