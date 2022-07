Sky - Dybala non è ancora pronto: slitta l'esordio con la Roma, il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è grande curiosità, quasi ansia, da parte dei tifosi giallorossi per l'esordio di Paulo Dybala con la maglia numero 21 giallorossa: un'attesa che potrebbe prolungarsi, stando a quanto rivela Sky. Secondo l'emittente satellitare, il previsto esordio nell'amichevole di oggi contro il Nizza potrebbe essere rimandato: Mourinho non vuole forzare i tempi e considerando che il tenore delle amichevoli della Lupa sta pian piano aumentando, il tecnico portoghese non ha nessuna intenzione di rischiare.