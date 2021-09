Il Milan batte nel finale lo Spezia e torna momentaneamente in vetta: finisce 1-2

Il Milan batte 2-1 lo Spezia nel finale e torna momentaneamente in vetta alla classifica. Primo tempo equilibrato al Picco, ma bloccato dal punto di vista delle occasioni da rete. Grande intensità, sia da un lato che dall'altro, ma anche ottima organizzazione tattica. Nella ripresa la gara si sblocca e il Milan passa in vantaggio grazie a Daniel Maldini. Colpo di testa su cross di Kalulu, la palla varca la linea e si insacca. Lo Spezia comincia a calare, ma nel momento in cui sembra uscire dalla gara trova il pari, anche con un po' di fortuna: doppio passo e mancino di Verde, deviazione sfortunata di Tonali e Maignan è beffato. Cinque minuti dopo il gol del pareggio e cinque minuti prima del 90', il Milan torna in vantaggio sul campo dello Spezia. Saelemaekers inventa e sfonda sulla corsia mancina, tocca al centro e pesca Brahim Diaz. Il numero 10, a due passi da Zoet, gli fa passare la sfera tra le gambe e sigla il 2-1. E' l'ultima grande emozione della partita, il Milan può festeggiare: capolista solitaria, almeno per qualche ora.