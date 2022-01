Il Milan passa 3-0 a Venezia, Irrati nega due rigori ai lagunari

Al Penzo il Milan batte 3-0 il Venezia nel lunch match della 20ª giornata. Dopo solo 2' sblocca subito il match Ibrahimovic, che appoggia in rete da due passi dopo l'assist di Leao. Al 40' Henry stacca di testa in area del Milan mandando alto, ma Florenzi disturba l'attaccante neroverde tirandogli la maglia; per Irrati non è rigore. Nella ripresa i rossoneri raddoppiano con Theo Hernandez, che accelera, entra in area e calcia dal limite dell'area piccola battendo Romero. Al 51' altro episodio dubbio in area milanista con Kalulu che tocca la palla con il braccio. Dopo un rapido check, però, Irrati fa giocare senza assegnare il rigore al Venezia. Al 59' arriva il tris del Milan su calcio di rigore ancora con Theo Hernandez. Dopo un batti e ribatti in area del Venezia, lo stesso Hernandez aveva calciato tovando la "parata" di Svoboda che ha portato alla massima punzione e all'espulsione del lagunare.