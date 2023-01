Inter e Barcellona trattano per un doppio scambio: arrivano Kessié e Depay?

Marcelo Brozovic per Franck Kessié o Joaquin Correa per Memphis Depay. Inter e Barcellona si parlano e valutano.

Marcelo Brozovic per Franck Kessié o Joaquin Correa per Memphis Depay. Inter e Barcellona si parlano e valutano, in totale sinergia, un possibile scambio durante questa finestra di mercato. Sono due situazioni simili, quelle di nerazzurri e blaugrana, che da una parte vorrebbero completare e alzare il livello delle rispettive rose ma dall'altra oggi non hanno la liquidità economica per fare determinati investimenti.

BROZOVIC PER KESSIE

La prima idea, promossa più dal Barça che dalla Beneamata a dir la verità, è quella che porterebbe allo scambio di centrocampisti. Un'operazione sensata dal punto di vista economico, visto che Brozovic e Kessié hanno all'incirca lo stesso stipendio (6,5 milioni di euro a stagione), ma anche da quello tecnico. Mister Inzaghi ha già in rosa - almeno potenzialmente - due sostituti naturali di Brozovic, con la possibile conferma in cabina di regia di Hakan Calhanoglu e la crescita costante del giovane Kristjan Asllani, mentre le caratteristiche di Kessié (senza spazio a Barcellona) potrebbero fargli parecchio comodo nelle due fasi e anche in zona gol. Al contempo, Xavi con Brozovic avrebbe il miglior erede del partente (in estate) Sergio Busquets. Un sostituto dal rendimento immediato, che ha 30 anni e non può certo rappresentare una risorsa futura, ma che potrebbe comunque permettere ai blaugrana di coltivarsi in casa per almeno altre due-tre stagioni tanti nuovi Gavi e nuovi Pedri. Proprio nel ruolo di pivote.

CORREA PER DEPAY

Più difficile, almeno a livello tecnico, trovare un punto di equilibrio sullo scambio Correa-Depay. Se quest'affare favorirebbe indubbiamente il Barcellona dal punto di vista economico (Depay è in scadenza di contratto e i catalani lo perderanno quindi a titolo gratuito fra pochi mesi, oltre al fatto che Correa guadagna 3,5 milioni di euro mentre l'olandese nel 2021 ha firmato un accordo da 7 ben milioni, seppur poi decurtati), da quello sportivo forse sarebbe la Beneamata a beneficiarne maggiormente. Con Depay in rosa Inzaghi avrebbe infatti molte soluzioni in più per l'attacco, insieme a un alto tasso di esperienza e personalità utile tanto in campionato quanto e soprattutto in Europa; Correa rischierebbe invece di diventare solamente una delle alternative sulle già affollate corsie laterali blaugrana, un calciatore di grande talento ma molto fragile emotivamente sul quale Xavi ha non a caso espresso diversi dubbi. Ecco perché, se alla fine dovesse arrivare la quadra giusta fra le due società, lo scambio Brozovic-Kessié avrebbe più senso di quello Correa-Depay.