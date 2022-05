Inter, pronto il colpo Dybala a costo zero: le cifre dell'ingaggio

L'Inter è da tempo sulle tracce di Paulo Dybala, che al termine della stagione lascerà la Juventus a parametro zero.

L'Inter è da tempo sulle tracce di Paulo Dybala, che al termine della stagione lascerà la Juventus a parametro zero. La notizia - riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina - è che l'argentino ha scelto l'Inter. I nerazzurri, scrive la rosea, hanno la priorità su tutte le altre squadra: questo ha portato il contatto fra il club di Zhang e l'entourage del giocatore avvenuto la scorsa settimana.

Promessi sposi

Paulo Dybala ha scelto l'Inter perché vuole restare in Italia con l'idea di prendersi una rivincita nei confronti del club che ha deciso di non confermarlo. La Joya ha ascoltato le offerte arrivate, su tutte quelle di Manchester United e Atletico Madrid, ma nessuno ha convinto il giocatore come ha fatto l'Inter. I nerazzurri hanno illustrato al giocatore il progetto tecnico, lo hanno fatto sentire desiderato, gli hanno spiegato che nella prossima squadra sarà centrale e non periferico come nelle ultime due stagioni in bianconero.

Le cifre

L'ingaggio di Dybala sarà importante, seppur inferiore a quello che inizialmente avrebbe dovuto guadagnare alla Juventus. La Joya dovrebbe guadagnare circa 6 milioni a stagione, lo stesso ingaggio dei top player nerazzurri come Lautaro e Brozovic, oltre a corposi bonus. L’accordo avrà scadenza lunga, i ragionamenti sono intorno a un quadriennale.