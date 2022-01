Inter scatenata sul mercato: già pronti 60mln per due colpi dal Sassuolo

Prima Onana, poi Gosens e in futuro la coppia Frattesi-Scamacca. L'Inter è attiva sul mercato di oggi e di domani, pronta a regalarsi già nelle prossime ore il laterale tedesco e determinata a rinforzarsi anche in prospettiva coi due talenti del Sassuolo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport di questa mattina, Gianluca Scamacca è il prescelto per completare l'attacco nerazzurro nella prossima stagione, costruendosi così in "casa" il dopo-Dzeko. Un'operazione da 40 milioni di euro, ai quali ne andranno aggiunti circa la metà per prendere anche il centrocampista Davide Frattesi. In questo caso i neroverdi partono da una valutazione da 40 milioni, anche perché la Roma incasserà il 30% del ricavato per precedenti accordi. L'ad Marotta è al lavoro per impostare subito le due trattative per l'estate.