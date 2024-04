GIOVANILI PRIMAVERA, SHOW ALLA SALERNITANA: 5 GOL E PLAY-OFF PIÙ VICINI Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola LE ALTRE DI A JUVENTUS, GIUNTOLI: "RINNOVO ALLEGRI? PARLEREMO COL MISTER IN SEPARATA SEDE A FINE STAGIONE" Il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Lazio, Il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Lazio,