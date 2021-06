Juventus, il PSG punta Ronaldo: contatti avviati con Mendes

Il Paris Saint-Germain punta con decisione Cristiano Ronaldo, in quello che il Corriere dello Sport definisce una sorta di intrigo internazionale. Tra Manchester United e Real Madrid, spunta infatti con forza il PSG per il portoghese, che potrebbe lasciare la Juventus in questa estate: i contatti del club transalpino con Jorge Mendes sarebbero già iniziati. Una risposta, al possibile addio di Kylian Mbappé, che potrebbe andare proprio a Madrid alla corte di Ancelotti anche perché il PSG non vuole rischiare di perderlo a zero nel 2022. Per i francesi, Ronaldo sarebbe il miglior sostituto a livello tecnico, ma soprattutto di immagine: non è un mistero che la proprietà qatariota, col mondiale di casa alle porte nel 2022, voglia un uomo immagine per promuovere ulteriormente la più prestigiosa rassegna calcistica del pianeta. Chi meglio di Ronaldo? Alla Juve, la sua cessione consentirebbe di alleggerire il bilancio, tra cartellino e ingaggio, ma anche di dare nuovo spazio a Dybala, per quanto servirebbe un innesto di alto livello: CR7 ha segnato 100 gol nei tre anni a Torino. Per essere convinta a cederlo, la Juve chiede comunque 29 milioni di euro (così eviterebbe una minusvalenze) o uno scambio di alto livello.