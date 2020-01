Juventus, Szczęsny: "Ripartiamo con tanta fame e voglia di vincere"

Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky in merito alla Supercoppa persa contro la Lazio: "C'è grande delusione, abbiamo perso un trofeo. Dobbiamo ripartire con tanta fame e con tanta voglia di vincere. Dobbiamo lavorare per migliorare, abbiamo qualità e dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire e lottare per non subire gol. Conoscendo i miei compagni, sono sicuro che ci riusciremo molto presto".