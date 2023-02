L’Empoli paga l’inferiorità numerica: Spezia avanti 2-0 al 45’

Primo tempo rocambolesco tra Empoli e Spezia dove una partita equilibratissima e senza occasioni per 25 minuti, ha cambiato volto a causa di un episodio. Un colpo di testa di Wisniewski su calcio d'angolo trova la deviazione sulla riga da parte di Parisi con Giua che viene chiamato a rivedere l'azione al video da parte del VAR. Dopo aver rivisto il fallo, l'arbitro decide non solo per il rigore ma anche per l'espulsione nei confronti dell'esterno azzurro. Sul dischetto si presenta Verde ma il suo primo tiro viene parato benissimo da Vicario, super anche sulla ribattuta. Ma è tutto di nuovo fermo. Il Vari richiama ancora una volta Giua perché al momento del tiro c'erano troppi uomini in area: il rigore deve essere ribattuto. Questa volta Verde non sbaglia e lo Spezia passa avanti 1-0. Con l'uomo in più lo Spezia prende coraggio e dopo poco più di cinque minuti, al 31', trova il raddoppio ancora con Daniele Verde.

L'attaccante spezzino prende palla al limite dell'area, punta la porta e poi da fuori calcia sotto il sette togliendo le ragnatele dall'incrocio per il 2-0 degli aquilotti. L'Empoli non perde l'identità ma costruire il gioco diventa molto più complesso. D'altro canto lo Spezia non preme come potrebbe per provare a chiudere in anticipo la sfida e l'occasione più ghiotta dopo il raddoppio è proprio per i padroni di casa: calcio di punizione dall'esterno di Marin, Ebuehi sfiora verso il secondo palo e solo un salvataggio sulla riga permette allo Spezia di evitare il gol. I 4 minuti di recupero nel finale del primo tempo non servono a nessuno per avvicinarsi alla rete, la partita dunque resta aperta anche se decisamente squilibrata in direzione dello Spezia, sia per i due gol di vantaggio che per l'uomo in più.