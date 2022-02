L'Inter non sa più vincere: uno strepitoso Genoa trova un altro pari

A Marassi finisce 0-0 tra Genoa e Inter, con i nerazzurri che non riescono ad approfittare del pari casalingo del Milan.

© foto di www.imagephotoagency.it

A Marassi finisce 0-0 tra Genoa e Inter, con i nerazzurri che non riescono ad approfittare del pari casalingo del Milan. In apertura Calhanoglu, di prima, sfiora il palo e il vantaggio, ma poi il Genoa con Gudmundsson trova quasi l'1-0, occasione davanti a Handonivic sprecata con palla di poco fuori. La squadra di Blessin tiene bene e per altre due volte si rende pericolosa. Nella ripresa l'Inter attacca e sfiora il gol al 62': calcio d'angolo battuto da Calhanoglu, D'Ambrosio colpisce di testa tra due giocatori avversari e il pallone si infrange direttamente sul legno. Assalti finale dei nerazzurri con Inzaghi che butta dentro anche l'ex Caicedo, ma il Genoa si difende bene e si salva e porta a casa un altro pareggio.