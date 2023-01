L'Inter vince ma non convince col Verona: "Così non basta per dare la caccia al Napoli"

L'Inter s'impone di misura contro l'Hellas Verona pur non fornendo una prova da incorniciare e per Simone Inzaghi la media voto è sufficiente

L'Inter s'impone di misura contro l'Hellas Verona pur non fornendo una prova da incorniciare e per Simone Inzaghi la media voto è sufficiente. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 6 in pagella: "Porta a casa il risultato, certo, anche se la prestazione non è da fuochi d'artificio. Risposte un po' contraddittorie dai suoi. E la forte sensazione che per vincere il terzo trofeo con l'Inter ci vorrà ben altro". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Prestazione collettiva da sufficienza risicata, con il sospetto che l’ombra della Supercoppa abbia inciso troppo. C’è ancora da riflettere e correggere per tornare a convincere davvero". Si allinea il Corriere della Sera: "L'Inter si accontenta. Segna un golletto e poi gestisfe. Basta per battere il Verona, non per dare la caccia al Napoli". Tuttosport invece scrive che "La rete in avvio è una manna per affrontare una sfida ad andamento ridotto, senza dover spingere sull'acceleratore. Nella ripresa, però, sarebbe servito cercare il 2-0 per evitare le apprensioni finali". Infine la valutazione di TMW: "Il peccato della squadra è di non chiudere una gara ampiamente dominata: così si rischia. Nel complesso, una buona risposta, soprattutto sotto il profilo della solidità, alle ultime incertezze".