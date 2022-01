La Salernitana continua a perdere i pezzi per Napoli: in dubbio anche Ribery

La Salernitana, che continua gli allenamenti in vista del derby col Napoli, continua a perdere uomini giorno dopo giorno. Dopo un nuovo caso positività al Covid19 tra i calciatori che porta il numero totale a otto, che mette a rischio rinvio la sfida col Napoli per le nuove normative della Lega Calcio. Infatti scatterebbe il rinvio qualora si dovesse raggiungere il 35% di calciatori positivi, ossia 9. Contro la formazione azzurra mancheranno inoltre anche lo squalificato Ranieri oltre agli infortunati di lunga data Mamadou Coulibaly e Strandberg oltre a Lassana Coulibaly, impegnato con la nazionale in Coppa d'Africa. Ha lavorato a parte anche Franck Ribery che, tornato a disposizione del tecnico, ha svolto un lavoro atletico specifico. Resta in dubbio quindi per la sfida dello stadio "Maradona" in programma domenica pomeriggio.