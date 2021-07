La sorella di CR7 ricoverata per Covid: "In ospedale dal 23, non sono vaccinata"

Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è ricoverata all'Ospedale di Funchal a causa di una polmonite conseguente alla positività al Covid-19. Dal ricovero, la sorella di CR7 ha voluto mandare un messaggio ai propri follower di Instagram: "E' l'ultimo messaggio che vorrei dare, ho cercato di non farlo negli ultimi giorni, ma visto che le notizie viaggiano veloci e per rispetto di chi mi segue e prova affetto per me e i miei cari, voglio condividere con voi la verità. Dal 17 luglio sono positiva, in isolamento a casa e senza sintomi, rispettando le regole. Purtroppo da venerdì scorso, il 23, sono peggiorata, ho preso la polmonite per colpa di questo maledetto virus e sono stata ricoverata.

Grazie a Dio e grazie all'Ospedale di Funchal sto recuperando, con un'equipe medica meravigliosa e una storia incredibile da raccontare... Sto reagendo bene, ogni giorno che passa ci sono miglioramenti visibili e sto perdendo peso, quindi non tutto va male".

Quindi, un ulteriore commento nelle storie: "Il vaccino non l'ho fatto, ma ora questo è ciò che mi interessa meno. Nel mio gruppo di positivi c'erano anche persone vaccinate che sono state ricoverate e che hanno avuto sintomi".