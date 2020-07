Lazio, Immobile valuta l'addio: critiche e offese alla famiglia rischiano di cambiare tutto

Critiche social e offese alla sua famiglia: queste le conseguenze di un periodo difficile per Ciro Immobile e la Lazio. I tifosi dimenticano in fretta e così l'attaccante biancoceleste, molto legato alla Lazio, ora potrebbe anche decidere di andare via a fine stagione. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricordando che in passato il Newcastle era pronto a fare follie per lui e aggiungendo che la Lazio non pensa di cederlo, ma a fine stagione potrebbe succedere di tutto.