Lazio, prime grane per Sarri: "Non c'è traccia del suo calcio, squadra in fase di rigetto"

Cose turche a Istanbul: il debutto europeo sulla panchina della Lazio di Maurizio Sarri è segnato dalla goffa papera di Strakosha. È piuttosto netto il giudizio del Corriere dello Sport, secondo cui non solo al momento non c'è traccia del calcio di Sarri, ma (dato ben più preoccupante) non si vede più la Lazio di Immobile, Luis Alberto, Milinkovic. I biancocelesti, a detta del quotidiano, sono in piena fase involutiva e di rigetto: se il tecnico biancoceleste sosteneva che a Milano la sua squadra avesse giocato "al contrario" rispetto a quanto provato in settimana, ieri si è avvicinata alla porta di Muslera nel modo opposto rispetto ai principi sui quali poggia il suo calcio.

Immobile è isolatissimo, Luis Alberto irriconoscibile, ma a steccare è soprattutto Strakosha, protagonista di un errore clamoroso: su un campanile alzato involontariamente da Lazzari, l'albanese ha provato a bloccare il pallone davanti alla linea, facendoselo sfuggire come una saponetta. Un anno fa - chiosa il quotidiano - la Lazio di Inzaghi strapazzava il Dortmund in Champions: occorrerà tempo per tornare a quei livelli.