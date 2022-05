Maignan salva, Terracciano regala l’1-0: il Milan soffre ma batte la Fiorentina

A San Siro il Milan batte 1-0 la Fiorentina e vede lo scudetto avvicinarsi.

A San Siro il Milan batte 1-0 la Fiorentina e vede lo scudetto avvicinarsi. Fiorentina che nel primo tempo fa paura in un paio di occasioni, la più nitida ce l'ha Igor con una botta di collo sinistro che finisce a lato. Per il Milan rete annullata a Theo Hernandez per un netto fuorigioco di Messias. Nella ripresa partono forte i rossoneri ma prima Leao e poi Theo sprecano due occasioni a due passi dalla porta viola. Fiorentina vicinissima al vantaggio al 76' con Cabral, che su cross di Biraghi incorna di testa ma Maignan con un gran riflesso salva il Milan. La squadra di Pioli passa all'82': clamoroso errore di Terracciano in impostazione, pallone rinviato sui piedi di Leao, il portoghese ringrazia, punta Milenkovic e infila la porta viola per l'1-0 che decide il match.