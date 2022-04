Milan, che pasticcio: tifosi rossoneri nel settore ospiti, Fiorentina furibonda

Esauriti i tagliandi negli altri settori dello stadio, i tifosi rossoneri hanno preso d’assalto anche il terzo settore, riservato solitamente agli ospiti.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

"Barone attacca il Milan sui biglietti: Fiorentina furibonda" scrive il Corriere dello Sport. Caos biglietti a San Siro in vista di Milan-Fiorentina. I viola protestano per il trattamento ricevuto e, per usare le parole di Joe Barone, la Fiorentina è "molto arrabbiata" per la gestione da parte del club rossonero.

Esauriti i tagliandi negli altri settori dello stadio, i tifosi rossoneri hanno preso d’assalto anche il terzo settore, riservato solitamente agli ospiti. E così solo pochi tifosi viola sono riusciti ad acquistare il biglietto ma rischiano di ritrovarsi insieme ai sostenitori rossoneri. E così Barone ha chiesto al Milan di trovare una soluzione. I rossoneri hanno sospeso la vendita e hanno promesso di risolvere la controversia.