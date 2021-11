Milan, Maignan e Tomori verso il recupero: chance per domenica. Il punto dall'infermeria

Milan alle prese con Champions... ed infortuni. Domani è in programma la sfida da dentro o fuori contro l'Atletico Madrid, ma intanto arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'infermeria rossonera

CHANCE PER DOMENICA?

Sia Mike Maignan che Fikayo Tomori proveranno a recuperare per il match casalingo di domenica contro il Sassuolo: ogni giorno le loro condizioni verranno valutate dallo staff medico rossonero perché comunque l'intenzione è quella di non correre rischi.

UN MESE DI STOP.

Per quanto riguarda invece Ante Rebic, che nell'allenamento alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ha riportato un problema ai flessori, il suo stop dovrebbe essere di un mese.

DUE O TRE SETTIMANE

Infine, Davide Calabria, tornato infortunato al polpaccio dopo la nazionale, dovrebbe restare ai box per altre due o tre settimane.